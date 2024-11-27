Депутат Милонов: тотальная проверка населения на наркотики в России необходима

По его мнению, недостаточно ловить лишь закладчиков наркотиков, нужно активнее преследовать изготовителей и организаторов наркоторговли, несмотря на то, что задержание закладчиков проще и выгоднее.

Милонов предложил ввести обязательное тестирование на наркотики для всех граждан, начиная с госслужащих, чтобы исключить попадание наркозависимых на государственные должности, в образовательные учреждения и другие сферы. Он подчеркнул важность отличия наркотического опьянения от алкогольного в законодательстве, указывая на несопоставимость последствий употребления этих веществ и предлагая пересмотреть одинаковые наказания за вождение в состоянии опьянения.

«Я считаю, что необходима тотальная проверка населения на наркотики», — заключил Милонов.