Депутат Маликов расскажет, как россиянам стать счастливыми

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Депутат Маликов представит свою концепцию счастья на Московском областном форуме

Депутат Мособлдумы Сергей Маликов 23 августа выступит на Московском областном форуме «100% креатив». На нем он расскажет о своей концепции счастья, сообщает Regions .

Речь идет о проекте, призванном повысить уровень жизни россиян. По словам парламентария, презентация будет включать в себя ответ «всем бесполезным коучам и инфоцыганам».

«Мы, депутаты, в отличие от них, говорим и делаем реальные и конкретные действия», — подчеркнул Маликов.

Региональный законодатель добавил, что его концепция является бесплатным ответом блогерам, которые привыкли зарабатывать на подписчиках.

Московский областной форум «100% креатив» состоится в пятницу, 23 августа, на набережной в Красногорске. Мероприятие начнется в 10:00. Посетить мероприятие можно бесплатно — для этого нужно лишь зарегистрироваться на сайте организаторов форума.