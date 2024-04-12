Депутат Маликов: Подмосковье является сегодня центром космической отрасли страны

В рамках партийного проекта «Выбирай свое» по импортозамещению, депутат поделился впечатлениями после визита на предприятие АО «Королевская шелковая фабрика „Передовая текстильщица“».

«Сегодня по праву очень важная дата для нашей страны. Те открытие и прорвы, который совершили наши космонавты, летчики, ученые и инженеры в космической отрасли — бесценные. Россия неоднократно заявляла, что она лидер в космической отрасли. Отдельно отмечу, что Московская область вносила, вносит и будет вносить свой вклад в развитие космоса», — сказал парламентарий.

Маликов напомнил, что АО «Королевская шелковая фабрика „Передовая текстильщица“ была основана в 1875 году. В настоящее время она специализируется в области производства технических тканей, а именно ткани предприятия работают как тепловые панели космических объектов. Этими тканями оснащены метеоритные ловушки на космических станциях, они используются для спускаемых аппаратов.

Фабрика изготавливает около 270 видов технических тканей для различных нужд. 95% продукции «Передовой текстильщицы» идет на внутренний рынок и в страны ближнего зарубежья.

«В Московской области 17 крупных и средних предприятий ракетно-космической промышленности, которые дают более 30 тыс. жителям рабочие места», — резюмировал парламентарий.