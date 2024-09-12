Депутат Маликов объяснил опасность лесных пожаров для экосистемы

Пожары для лесов и их обитателей являются страшной катастрофой, они приводят к гибели всей экосистемы, сообщил РИАМО член комитета Мособлдумы по имущественным отношениям, природопользованию и экологии Сергей Маликов.

«Ущерб после пожаров для природной среды представляет не просто опасность для лесных территорий и животных, но и для всего человечества. Кроме того, ученые предполагают, что лесные пожары влияют на иммунную систему животных и их общее состояния здоровья», — сказал Маликов.

По его словам, в последние годы есть тенденция, что пожары стали более масштабными и охватывают географию всей Земли, влияя таким образом на состояния здоровья как диких животных, так и домашнего скота, а еще — людей.

«Нужно также понимать, что сожженный лес с дальнейшем становится непригодным для проживания в нем животных. Считается, что человеческий фактор является основной причиной возникновения пожара», — отметил депутат.

Маликов уточнил: если посмотреть статистику, 8 из 100 причин возникают по «вине» матушки-природы, а остальные 92 относятся именно к антропогенным причинам, то есть действиям человека. Это могут быть непотушенный костер, сжигание мусора, брошенный подгоревший окурок, выжигание прошлогодней сухой травы или листвы, оставленная стеклянная посуда и ее осколки.

«Постановление правительства устанавливает единые требования к мерам пожарной безопасности в лесах, они действуют до 1 января 2027 года. В данном нормативно-правовом акте есть норма, которая повествует, что в случае обнаружения лесных пожаров необходимо сделать вызов по номеру 112, а также в специализированную диспетчерскую службу», — заключил парламентарий.

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев ранее заявил, что костры и травяные палы представляют угрозу и требуют технологического подхода, своевременной подготовки к пожароопасному периоду.

«Мы обратили внимание на то, что в ряде муниципалитетов часто люди сигнализируют нам о возгораниях, которые связаны с человеческим фактором — пал травы или шашлыки. У нас 95% пожаров случается по вине человека. Больше всего в Балашихе, Орехово-Зуеве, Воскресенске», — сказал Воробьев.