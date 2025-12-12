Депутат Лобышева назвала День Конституции важнейшей вехой в истории страны

«Сегодня, в День Конституции Российской Федерации, мы отмечаем важнейшую веху в истории нашей страны, день, когда был утвержден документ, который стал основой нашего правового государства и гарантией прав и свобод каждого гражданина. Конституция обладает высшей юридической силой, закрепляя основы конституционного строя и государственное устройство, а также формируя систему представительных, исполнительных и судебных органов власти», — сказала Лобышева.

Она отметила, что 12 декабря 1993 года запомнилось не только как день, когда были сформулированы принципы организации общества в России, а также в эту дату сформулирован курс развития московского региона.

В этот же день состоялись выборы первого созыва Московской областной думы. Они прошли в один день с принятием Конституции РФ. Это событие стало символом стремления к демократии и верховенству закона.

«С праздником нас, с Днем Конституции! Пусть уважение к нашим правам и обязанностям станет тем цементом, который нас всех объединяет, делает сильнее и сплоченнее на новом этапе нашего развития», — добавила Лобышева.

