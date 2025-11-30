Депутат Лобышева: быть мамой — самое важное и священное в жизни женщины

Быть мамой — это самое важное, священное и высокое, что может быть в жизни женщины. Это не просто роль, а ежедневная работа 24/7 без выходных и отпусков, но в этой работе столько радости, любви и вдохновения! Когда видишь, как растет ребенок, как он делает первые шаги, говорит первые слова, достигает своих маленьких и больших побед — все остальное становится не таким значимым, сообщила РИАМО депутат Мособлдумы, член фракции «Единая Россия» Екатерина Лобышева.

По ее словам, День матери — особенный и значимый праздник, который отдает дань уважения всем всем мамам, их любви и заботе. Он напоминает о важной роли, которую мама играет в жизни каждого человека. Это возможность выразить благодарность за тепло, поддержку и усилия, которые матери вкладывают в воспитание детей и создание крепкой семьи. Праздник объединяет людей в торжественном признании той уникальной роли, которую занимают женщины в обществе.

«Матери — это основа нашей жизни и силы общества. Они не только воспитывают детей, но и формируют их ценности, помогают преодолевать трудности, вдохновляют на достижения. Мама — это первый учитель, поддержка в сложные времена и надежный партнер на жизненном пути», — сказала Лобышева.

Она добавила, что их любовь и самоотверженность закладывают фундамент для будущего поколения, которое будет двигать страну вперед.

«Мой главный совет — не бояться просить помощи. Мы часто пытаемся все тянуть на себе, но это приводит к выгоранию. Родственники, друзья, даже профессиональные няни — все могут стать опорой. И еще: не забывайте о себе. Мама, которая заботится о своем физическом и эмоциональном здоровье, сможет лучше заботиться о детях», — подчеркнула парламентарий.

Депутат отдельно отметила, что мамы героев СВО исполняют невероятно важную роль в судьбе страны. Они воспитали настоящих мужчин, готовых защитить Родину. Эти женщины стали символами силы и стойкости, даря детям чувство долга и патриотизма.

Государство и Московская область, в частности, активно поддерживают матерей таких героев, предоставляя им различные меры социальной поддержки, психологическую помощь и возможности для участия в программах общественной активности. Парламентарий считает, что все должны помнить о том, какую тяжелую ношу несут матери героев, и обеспечить им достойную поддержку.

В этот праздник Лобышева пожелала всем мамам, чтобы их нелегкая работа приносила не только хлопоты, но и огромное удовольствие, вдохновение, чувство гармонии и теплоты.

«Пусть ваши дети радуют вас каждый день, а наградой за ваш труд станут их любовь, объятия и гордость за их достижения. С Днем матери!» — добавила парламентарий.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что за последние 7 лет в регионе выросло количество многодетных семей с 30 тыс. до 109–110 тыс.

«У нас есть различные программы, которые предполагают и семейную ипотеку, и льготы различные, проезд на общественном транспорте», — сказал Воробьев.

В России День матери отмечается в последнее воскресенье ноября. В этом году он выпал на 30 ноября. Символом Дня стала незабудка, которая по древним поверьям способна напоминать о забытых близких.

