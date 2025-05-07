Депутат Лидия Антонова поздравила ветерана ВОВ из Люберец с Днем Победы

Парламентарий передала Герою поздравительное письмо от губернатора Московской области Андрея Воробьева, а заместитель главы Люберец Марина Истомина вручила знак «Почетный гражданин городского округа Люберцы».

К поздравлениям присоединились председатель совета депутатов городского округа Люберцы Петр Ульянов, руководитель фракции «Единая Россия» в окружном совете депутатов Александр Шлапак, а также муниципальные депутаты Мигран Туманов, Анна Сорокина и Дмитрий Крестинин.

«Николай Васильевич, вы начинали свой боевой путь еще совсем мальчиком. Благодаря мужеству вашей мамы и вашего брата вам удалось вырваться из рук фашистов. Вы смогли выстоять в партизанском отряде, помогали бойцам освобождать нашу родину. Вы получили хорошее образование, стали военным. Несмотря ни на какие трудности, сохранили оптимизм и веру в жизнь. В эту праздничную неделю депутаты фракции «Единая Россия» посещают каждого ветерана. Но и во все остальные дни мы не забываем вас — героев, подаривших мирное небо. Мы перед вами в необъятном долгу. Спасибо за Великую Победу!» — обратилась к ветерану Лидия Антонова.

Во дворе дома Николая Васильевича состоялся парад и праздничный концерт. Творческие фронтовые агитбригады исполнили вместе с ветераном знаменитые песни военных лет, а школьники и воспитанники детских садов вручили Герою цветы и открытки, сделанные собственными руками.

«Для меня День Победы имеет особое значение. Это самый главный и дорогой сердцу праздник. Спасибо большое, что не забываете нас, людей, переживших войну. Я хочу пожелать всем мирного неба, уверен, что Победа снова будет за нами!» —сказал Николай Цветков.

Николай Васильевич родился в Смоленской области. В 1941 году ему было 11 лет. Будучи ребенком, попал в партизанский отряд, а после войны служил в рядах Советской армии. Является полковником в отставке.

Андрей Воробьев отметил, что на русской земле до сих пор многое напоминает о событиях Великой Отечественной войны.

«Здесь было пролито много крови бойцами нашей армии, партизанами, местными жителями во время оккупации. Все понимаем, что патриотический настрой и уважение к героям сегодня важны как никогда. Мы стараемся поддерживать бойцов за ленточкой, направлять им самую современную технику, амуницию. Заботимся о родных и близких, которые переживают за них дома. И наша задача — продолжать строить, ремонтировать, обновлять инфраструктуру наших городов, чтобы бойцы по возвращении с передовой видели перемены к лучшему и знали, что все было не зря», — сказал губернатор.