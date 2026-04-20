Депутат Лантратова раскритиковала идею сократить летние каникулы

Депутат Госдумы Яна Лантратова выступила против продления учебного года на две недели и сокращения летних каникул. Она заявила, что при принятии таких решений необходимо учитывать мнение детей, родителей и педагогов, сообщает Газета.ru .

Ранее заместитель секретаря Общественной палаты Владислав Гриб предложил продлить учебный год на две недели. По его словам, дополнительная «творческая пятая четверть» позволила бы школьникам больше времени уделять внепредметным занятиям.

Лантратова подчеркнула, что действующая система образования уже предполагает высокую нагрузку.

«В вопросах дополнительной нагрузки, пусть даже творческой, в отношении школьников нужно быть предельно аккуратными. Любые решения должны быть не только инициированы, пусть даже общественностью, представителями Общественной палаты, но и их необходимость и эффективность должны быть подтверждены родительским и педагогическим сообществом. И при этом из этой системы координат нельзя выкидывать самих детей, нельзя оставлять их за скобками. Только в этом случае можно думать о каких-то дополнительных часах нагрузки для детей, поскольку действующая система и так предполагает большую как учебную, так и внеурочную нагрузку, в том числе связанную с выполнением домашних заданий», — заключила парламентарий.

В Минпросвещения ранее заявили, что идея введения пятой четверти в школах нецелесообразна.

