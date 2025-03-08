Депутат Коркин в Луховицах поздравил родных участников СВО с 8 марта

В честь Международного женского дня в Луховицах прошла всероссийская акция «Цветы мамам Героев» партии «Единая Россия». Ее участником стал депутат Московской областной Думы Максим Коркин. Вместе с депутатами луховицкого совета депутатов и активистами «Женского движения Единой России» они навестили жен и матерей участников специальной военной операции. Об этом сообщила пресс-служба администрации городского округа.

«В сложные моменты, когда наступает время тяжелейших испытаний, неравнодушие, мудрость и отзывчивость женского сердца превращаются в мощную силу, которая указывает нам, мужчинам, на правильный и справедливый путь. Так происходит и теперь. Вы вдохновляете на подвиги, вселяете веру, а ваше милосердие и сострадание способны творить чудеса», — сказал Максим Коркин.

Депутат Мособлдумы приехал с подарками и цветами, пожелал луховичанкам здоровья, счастья, благополучия, исполнения заветных желаний.

«Пусть жизнь наполняется светом, любовью и радостью. Оставайтесь такими же мудрыми, красивыми и любимыми», — поздравил Максим Коркин.

Ранее губернатор Воробьев поздравил женщин Подмосковья с 8 Марта.

«8 Марта — это, безусловно, приближение весны, чего-то радостного. <…> Хочу поздравить всех женщин Московской области, которые являются опорой и на работе, и дома. Желаю мира, добра, любви и, конечно, здоровья», — сказал Воробьев.