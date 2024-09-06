Депутат Коркин: сейчас избиратели трезво оценивают возможности каждого кандидата

Никто больше не отдает свой голос за «пустое обещание», а трезво оценивает возможности каждого кандидата, просчитывая все «за» и «против», сообщил депутат Мособлдумы, член фракции «Единая Россия» Максим Коркин.

В Подмосковье для голосования открыты 1608 участков во всех 28 округах региона. Выборы проходят 6–8 сентября с 8:00 до 20:00. За все 3 дня будет задействовано свыше 8 тыс. наблюдателей. Всего в выборах в Московской области примут участие свыше 2 млн жителей Подмосковья. Голосование с помощью ДЭГ выбрали 210 тыс. человек.

Депутат проголосовал на своем избирательном участке № 2235 в поселке Мисцево Орехово-Зуевского городского округа.

Новый состав Совета депутатов горокруга будет работать на благо ореховозуевцев в течение 5 лет.

«Каждый день мы становимся свидетелями того, как быстро меняется мир вокруг нас. <…>. Друзья, проявите сознательность! Настал тот самый момент сделать свой выбор, не упустите его!» — сказал парламентарий.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил, что дистанционное электронное голосование позволяет, не выходя из дома, обсудить с семьей и близкими свой выбор.

«Высокая явка обусловлена тем, что современные элементы голосования, в том числе электронного голосования, позволяют тебе, не выходя из дома, за ужином или за обедом со своей семьей, близкими обсудить и соответственно сделать свой выбор. <…> Очевидно, что это дает процент явки, это очень хорошо, выше легитимность», — сказал Воробьев.