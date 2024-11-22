Депутат Колунов: защита прав и интересов избирателей на первом месте

Зампредседателя комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Сергей Колунов заявил, что один из приоритетов партии «Единая Россия» — защита интересов избирателей и подготовка к отопительному сезону, передает корреспондент РИАМО.

Он подчеркнул, что главная победа партии — это выборы президента. «Единая Россия» принимала в них непосредственное участие и еще не видела такого доверия.

«Самый главный приоритет — это защита интересов избирателей. Если говорить про этот год, то это подготовка к отопительному сезону. Как мы видим, к этой минуте почти все эти задачи выполнены, а что не готово, будет готово в кратчайшие сроки», — заявил Колунов.

Также на XXIX съезде Московского областного регионального отделения партии «Единая Россия» он отметил, что были изменены механизмы подготовки. Теперь процесс начинается заранее — с весны.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отмечал, что усилия работы властей на территории должны быть направлены на то, что беспокоит людей. На оперативных совещаниях обсуждаются актуальные вопросы, которые часто имеют сезонный характер.

«Усилия (властей — ред.) в то или иное время года должны быть направлены на то, что востребовано у людей, что их беспокоит», — считает Воробьев.