Депутат Колунов посетил производство средств защиты органов дыхания в Волоколамске

Депутат Государственной Думы Сергей Колунов посетил предприятие АО «ВМ» в Волоколамске, специализирующееся на производстве средств защиты органов дыхания. Об этом парламентарий сообщил в своем Telegram-канале .

Завод, основанный в 2008 году американской корпорацией «3М», в 2023 году был выкуплен российскими предпринимателями. Несмотря на смену названия, новое руководство сохранило рабочие места (около 80 сотрудников), технологии производства и производственные мощности.

В ходе встречи с трудовым коллективом депутат обсудил меры поддержки бизнеса, которые реализуются Государственной Думой в условиях санкционных ограничений. Среди них — продление лицензий, льготы для IT-сектора, мораторий на плановые неналоговые проверки, кредитные каникулы и другие инициативы, принятые с 2022 года, в том числе по предложению партии «Единая Россия». Колунов также напомнил, что в осеннюю сессию 2024 года был принят федеральный бюджет на 2025–2027 годы, который предусматривает финансирование программ поддержки отечественного бизнеса.

Кроме того, депутат получил наказы от руководства и сотрудников предприятия, в основном касающиеся вопросов дорожной инфраструктуры. Эти вопросы будут прорабатываться совместно с местной администрацией и региональными властями.

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев ранее призвал глав городских округов включиться в решение вопросов, имеющих важность для качества жизни, волнующих жителей.

«Глав я традиционно прошу включиться, изучив информацию по каждой территории, и взять ее в работу», — отметил Воробьев.