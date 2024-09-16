Депутат Карзубова: власти ведут постоянную работу по поддержке контрактников

Все уровни власти ведут постоянную работу по всесторонней поддержке тех, кто встал на защиту национальной безопасности страны, заявила РИАМО депутат Мособлдумы Татьяна Карзубова.

«В Московской области семьи наших героев могут рассчитывать на выплаты, льготы при устройстве детей в детские сады, бесплатное питание и многое другое. Каждому поступившему (заключившему контракт - ред.) полагается выплата в размере 1 млн 905 тыс. рублей. Денежное довольствие в месяц составляет от 204 тыс. рублей», — перечислила депутат.

При этом она подчеркнула, что хотя меры поддержки контрактников постоянно расширяются, но их все еще недостаточно. Карзубова считает, что нужно и дальше повышать оклады, улучшать жилищные условия, предоставлять больше льгот.

Пункт отбора бойцов в Балашихе

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В Балашихе по адресу: Восточное шоссе, вл. 2, работает Московский областной пункт отбора бойцов на военную службу по контракту. В нем есть все необходимое для кандидатов – проживание и питание, прохождение медкомиссии, консультации юристов, нотариусов, банковских работников и других специалистов.

По словам губернатора Подмосковья Андрея Воробьева, центр заработал для того, чтобы бойцы могли получить максимальное внимание. Регион находится в постоянном контакте с Минобороны РФ.

«Важно уделить максимальное внимание тому, кто подписывает контракт, кто, соответственно, будет защищать нашу страну. Для этого нужна экипировка, для этого нужны навыки ведения боя. В общем все необходимые мероприятия мы там предусматриваем, в том числе и боевое слаживание – ребята знакомятся, обмениваются опытом там. Все это имеет значение», – сказал Воробьев.

Льготы и выплаты

Фото - © Медиасток.рф

Единовременная выплата контрактникам в Московской области – одна из самых больших по России и составляет до 1 млн 905 тыс. рублей. Каждому военнослужащему также положены зарплата, суточные надбавки за участие в активных боевых действиях, а позднее – увеличенная пенсия.

Еще для контрактников действуют кредитные каникулы и приостановление исполнительного производства по просроченным обязательствам (кроме алиментов), за ними сохраняют рабочее место. Также есть возможность взять академический отпуск, пройти бесплатное обследование, лечение и реабилитацию в военно-медицинских учреждениях, купить квартиру по военной ипотеке и т. д.

Семье бойца тоже положены льготы: дети могут рассчитывать на путевки в лагеря отдыха и квоты на обучение в вузах, бесплатные завтраки и обеды в школе, пожилые родители – на бесплатные соцуслуги на дому, а для жены организуют профессиональное обучение и дополнительное профобразование.

Заявление для прохождения отбора на контракт можно подать через портал «Госуслуги». Анкету возможно заполнить и в самом пункте отбора.

Подробная информация о контрактной службе доступна по телефону горячей линии: 8 (495) 990-77-77, на сайте https://контрактмо.рф/ и в Telegram-боте. Также можно написать на электронную почту info@kontraktmo.ru.

Ранее в пункте отбора бойцов в Балашихе побывал губернатор Подмосковья Андрей Воробьев. Он осмотрел спецтехнику, которую регион регулярно покупает и поставляет бойцам для приближения победы на СВО, после чего рассказал, как область заботится о военнослужащих и их семьях.

«Мы выплачиваем до 1 миллиона 905 тысяч рублей — это федеральная и региональная выплаты. У нас активно работает фонд «Защитники Отечества». Его главная задача — уделять максимальное внимание семье. Проблемы у них могут быть самые разные, в том числе бытовые, связанные с образованием, посещением кружков. Это, казалось бы, мелочи, но они очень важны для семьи. Мы видим обратную связь и делаем все, чтобы наши бойцы знали: о семьях, которые находятся здесь, обязательно позаботятся и уделят внимание», — сказал Воробьев.