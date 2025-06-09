Депутат Карзубова: патриотизм заключается в желании делать мир вокруг себя лучше

Депутат Мособлдумы, член фракции «Единая Россия» Татьяна Карзубова рассказала РИАМО, что значит на самом деле быть патриотом своей Родины.

«Быть патриотом означает уважительно относиться к культуре, языку, обычаям и истории своей страны, заботиться о благополучии окружающих, стремиться сделать жизнь общества лучше и комфортнее. Патриотизм выражается в любви к своему дому, городу, региону, участии в общественных инициативах, бережливом отношении к природе», — сказала Карзубова.

Она отметила, что настоящий патриотизм заключается в желании делать мир вокруг себя лучше. А также в участии в волонтерских инициативах и уважительном отношении к традициям и открытости к миру.

12 июня отмечается главный государственный праздник — День России. Он символизирует суверенитет страны, богатство ее истории и культуры, ценности, достижения всех регионов и всего многонационального народа РФ.

Это отличный повод заявить о своем патриотизме, любви к Родине и преданности Отечеству. Уровень патриотизма в РФ находится на максимуме: 94% граждан называют себя патриотами. Любовь к Родине — это безусловная непреходящая ценность.