Депутат Яна Гальцина встретилась со школьниками в Пушкинском округе

Встреча школьников с окружным депутатом Яной Гальциной прошла 20 апреля в Пушкинском округе в рамках проекта «Лидеры будущего: молодежь на старте». Депутат рассказала о поездке в Китай и особенностях системы образования этой страны, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

Директор образовательного центра №7, окружной депутат Яна Гальцина встретилась с учениками в рамках проекта «Лидеры будущего: молодежь на старте». Мероприятие состоялось 20 апреля.

В составе официальной делегации округа Гальцина посетила Китай для укрепления образовательных связей. По итогам визита был подписан меморандум о сотрудничестве с управлением образования города Нанкин.

Депутат рассказала школьникам о системе образования и культуре Китая, отметив строгую дисциплину в школах, творческий подход к учебе, особенности чайной церемонии и национальной кухни.

«Мне приятно, что нашим ребятам интересен Китай, интересна его культура, что они сравнивают себя с китайскими школьниками. Это здорово, потому что у них совершенно иной подход к учебе, другое воспитание, они совсем другие», — поделилась Яна Геннадиевна.

Ранее губернатор региона Андрей Воробьев сообщил о том, что президенты РФ и ОАЭ открыли центр сотрудничества в Подмосковье. Благодаря центру можно будет обмениваться опытом, образовательными методиками и практиками.

«Мы создали его на базе гимназии им. Примакова. Для нас это еще один большой шаг в развитии сотрудничества между Россией и Объединенными Арабскими Эмиратами», — отметил Воробьев.