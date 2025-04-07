Депутат из Ленинского округа провел урок мужества на предприятии

Депутат Совета депутатов Ленинского городского округа, участник специальной военной операции, руководитель местной Ассоциации СВО Московской области Дмитрий Белитский провел урок мужества «Наследие героев-будущее страны» для сотрудников предприятия ВНИИГАЗ в поселке Развилка. В ходе мероприятия все присутствующие смогли задать интересующие их вопросы, сообщает пресс-служба главы Ленинского округа Станислава Каторова.

«Мужество — это не только физическая сила, но и моральная стойкость, готовность защищать близких и свою Родину. Подобные мероприятия играют ключевую роль в формировании правильного понимания таких ценностей как долг, честь и отвага. Наиболее ценным является то, что мы делимся личным опытом и реальными историями, донося их до наших граждан», — приводятся в сообщении слова депутата Совета депутатов Ленинского округа Дмитрия Белитского.

В пресс-службе рассказали, что в ходе встречи депутат поделился историями о своих сослуживцах, рассказал о своем героическом опыте в зоне специальной военной операции, а также затронул тему патриотического воспитания молодежи. Особое внимание Дмитрий Белитский уделил вопросу атак беспилотных летательных аппаратов, напомнив всем присутствующим о правилах безопасности и необходимых мерах предосторожности.

Урок мужества стал частью серии патриотических мероприятий, направленных на укрепление патриотического духа, формированию гражданской позиции, а также ответственности и уважения к защитникам Отечества.

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев ранее отметил, что помощь участникам военной спецоперации и их семьям является долгом для Московской области.

«Наша задача, чтобы все программы, которые мы принимаем, работали, чтобы вы чувствовали нашу поддержку», — сказал Воробьев.