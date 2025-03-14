Депутат из Ленинского округа навестил вдову ветерана ВОВ в рамках Года Защитника

В Ленинском округе в рамках Года Защитника и в преддверии 80-й годовщины Победы к вдове участника Великой Отечественной войны Надежде Федоровне Трифоновой с поздравительным визитом и подарком приехал представитель депутатского корпуса Олег Тихонов. Депутат привез ей необходимую в быту вещь, сообщает пресс-служба администрации округа.

«Забота о ветеранах и членах их семей — наш священный долг. Каждый такой визит — это не просто формальная встреча, а возможность выразить благодарность за их неоценимый вклад в нашу мирную жизнь», — сказал депутат совета депутатов Ленинского городского округа Олега Тихонова.

Надежда Федоровна родилась в 1936 году. Во время Великой Отечественной войны совсем еще девочкой, помогала маме, которая работала врачом. После окончания 10 классов поступила в Украинский архитектурно-строительный университет. Затем по распределению уехала в Грузию, где работала прорабом.

В 60-е годы переехала в Москву к сестре, вышла замуж за Александра Сергеевича Трифонова, который дошел до Берлина, участвовал в Параде Победы на Красной площади в Москве, а также был награжден орденом Красной Звезды. Позже семья получила квартиру в Развилке, где Надежда Федоровна вслед за супругом устроилась на работу во ВНИИГАЗ, проработав до пенсии.

Получила звание Ветерана труда, имеет двоих внуков. Также Надежда Федоровна активно принимала участие в жизни поселка, возглавляла совет вдов и была членом совета ветеранов. На данный момент является почетным гражданином поселка Развилки.

«Каждый раз, общаясь с ветеранами и членами их семей, мы стараемся не только оказать материальную поддержку, но и выполнить их личные просьбы. Мы привезем ей новый телефон, который поможет Надежде Федоровне быть на связи с близкими и чувствовать их поддержку и заботу», — добавил Олег Тихонов.

Узнать подробнее о подготовке к празднованию Великой Победы и важных исторических событиях того времени можно на официальном сайте (https://may9.ru/) и в Telegram-канале (https://t.me/may_9_ru).

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что сейчас особый смысл имеет разговор с детьми и внуками, которые уже не так часто видели ветеранов ВОВ.

«Их подвиги должны жить в сердцах подрастающего поколения, как в свое время мы знали о подвигах, в том числе наших сибиряков, которые защищали Москву и обеспечили здесь прорыв — первое контрнаступление», — добавил Воробьев.