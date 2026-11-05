Депутат Иваночко заявил о взятках в 10 тысяч евро за выезд с Украины

Депутат Ивано-Франковского областного совета Михаил Иваночко обвинил украинских пограничников в пропуске мужчин за границу за взятки в размере десяти тысяч евро, сообщает «Царьград» .

Иваночко выступил в эфире телеканала «Галичина». По его словам, в стране действует нелегальный бизнес по переправке мужчин призывного возраста за границу.

«Наша пограничная служба за определенный кэш выпускает людей за границу, и у нас нет пополнения боевых порядков. Сегодня это стоит десять тысяч евро, и ты без проблем выезжаешь за границу», — заявил депутат.

Иваночко утверждает, что деньги от взяток получают пограничники и посредники. При этом государство, по его словам, принудительно забирает работников аграрного бизнеса и других важных для экономики отраслей, чтобы восполнить потери на фронте.

Депутат также раскритиковал критерии отбора на военную службу. Он заявил, что физически крепкие мужчины в спортзалах хвастаются отсрочками от призыва и избегают отправки в зону боевых действий.

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