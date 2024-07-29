Депутат Исаев: победа Зарайска в конкурсе станет толчком в развитии Подмосковья

Поток туристов в Московской области растет с каждым годом, а победа городского округа Зарайск во Всероссийском конкурсе «Культурная столица 2026 года» станет новым толчком в развитии региона, сообщил депутат Мособлдумы Игорь Исаев.

«Подмосковье богато историческими и культурными достопримечательностями, и Коломна — одна из них. Это старинный город, славящийся своим кирпичным Кремлем, который отличается величественными стенами и башнями, сохранившимися с XVII века», — рассказал парламентарий.

Он подчеркнул, что внутри Кремля можно посетить такие ценные исторические памятники, как Собор Николая Чудотворца и церковь Петра и Павла. Кроме того, Коломна известна своими уникальными музеями, включая Музей пастилы, где можно узнать о процессе ее приготовления и попробовать вкуснейшие лакомства.

Также, по словам депутата, следует заглянуть в Государственный музей коломенского Кремля, где представлены экспонаты, отражающие богатую историю региона.

Подмосковье имеет и другие достопримечательности, которые стоит посетить. Например, Сергиев Посад с его знаменитым Троице-Сергиевым монастырем, который является объектом Всемирного наследия ЮНЕСКО и предлагает удивительное погружение в русскую духовную культуру.

«Московская область предлагает разнообразный и интересный отдых. Уверен, что каждый человек найдет здесь то, что ему по душе», — заключил Исаев.

Эксперты и жители России определяют культурную столицу страны. Народное голосование впервые проходит на портале госуслуг. Оно продлится до 1 декабря 2024 года, а результаты станут известны 12 декабря.

В этом году культурной столицей РФ стал Нижний Новгород, в следующем году статус перейдет к Грозному. Выбранный город станет центром притяжения туристов в 2026 году.

Среди номинантов на звание «Культурная столица 2026 года» от Московской области заявлен Зарайск. Чтобы проголосовать, необходимо перейти на страницу на платформе обратной связи, авторизоваться, используя учетные данные госуслуг, и сделать свой выбор.

Развитие сферы культуры — важное направление работы команды губернатора Московской области Андрея Воробьева.

«В Подмосковье более 33 тыс. человек работают в этой сфере. У нас 69 музеев, 28 театров, более 900 культурно-досуговых учреждений, больше 920 библиотек, 191 школа искусств и 105 кинотеатров. Музыка, поэзия, фильмы, танцы, театральные постановки становятся все популярнее у жителей региона, и все это благодаря нашим работникам культуры», — отметил глава региона.