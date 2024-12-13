Депутат Исаев: мотивация бойцов СВО заключается в защите интересов РФ и семьи

Представители власти Подмосковья регулярно лично общаются с бойцами СВО и их семьями, узнают о проблемах и помогают их решить. Депутат Мособлдумы Игорь Исаев сообщил, что постоянно встречается с военнослужащими, которые рассказывают, что подписали контракт с Минобороны из чувства желания защитить родную страну и свою семью.

«Я очень часто встречаюсь с военнослужащими, заключившими контракт. И чаще всего их мотивация заключается в желании служить своей стране и защищать ее интересы, что подчеркивает их патриотизм. Конечно, для любого мужчины, а особенно семьянина, важна финансовая стабильность их близких и родных людей, которую предоставляет контрактная служба», — рассказал Исаев.

Государство не оставляет без внимания финансовую сторону вопроса службы, в том числе в зоне СВО. На сегодняшний день бойцы, подписавшие контракт с Минобороны РФ в Московской области, получают самые высокие выплаты по стране – 1 900 000 рублей от региона и 400 000 рублей из федерального бюджета. Каждый военнослужащий также получает ежемесячную зарплату, а если получает боевые или государственные награды, а также участвует в выполнении военных задач в зоне соприкосновения, то ему начисляются дополнительные выплаты, кроме прочего.

По словам Исаева, меры поддержки военнослужащих России развиты достаточно хорошо и охватывают почти все аспекты жизни, но всегда есть к чему стремиться.

«Например, важно продолжать развивать программы психологической поддержки, подготовки к гражданской жизни после службы. Социальное обеспечение, включая жилье и медицинскую помощь, также требует постоянного внимания, чтобы наши защитники могли чувствовать себя уверенно и защищенно», — пояснил депутат.

На данный момент бойцы ВС РФ имеют право оформить кредитные каникулы, приостановить все разбирательства по административным, гражданским и арбитражным делам, за исключением вопросов, которые касаются выплат алиментов. У подписавших контракт россиян также остается право вернуться на ранее занимаемую должность после того, как закончится служба. Работодатель обязан сохранить вакансию, а если должность будет неактуальной – бойцу СВО предложат занять равноценный пост.

У семей военнослужащих также есть право оформить кредитные каникулы и получить ряд других мер поддержки. Например, младшие дети военных могут без очереди зачислиться в детский сад, а старшие – поступить в лучшие российские вузы на льготных основаниях в рамках выделенных квот. У пожилых родителей бойцов есть право получать необходимую социальную помощь на дому и проходить обследования в государственных больницах. Государство старается со всех сторон позаботиться о семьях мужчин, которые защищают родину в зоне СВО.

Для тех, кто только планирует подписать контракт с Минобороны, в Подмосковье в Балашихе на Восточном шоссе, владение 2 оборудовали многофункциональный пункт отбора, где можно пройти в том числе медкомиссию и первичную боевую подготовку, а также оформить все необходимые документы и проконсультироваться у узких специалистов по интересующим вопросам.

Будущим бойцам в центре отбора контрактников предоставляется жилье и трехразовое сбалансированное питание. Это позволяет спокойно готовиться к службе и быть уверенным, что семья получит помощь и необходимую ей поддержку.

Узнать подробности, как подписать контракт, можно на специальном сайте, на портале «Госуслуги», в Telegram-боте, направив письмо на почту info@kontraktmo.ru или по телефону горячей линии: 8 (495) 990-77-77 или по телефону с мобильного телефона «117».

Ранее Андрей Воробьев поблагодарил правоохранителей за помощь, оказываемую участникам СВО.

«Указы президента посвящены самым разным темам, которые требуют комплексного подхода и разрешения. Это касается и помощи нашим подразделениям. Вы знаете, что Московская область и в том числе вверенные вам силы оказывают большую, заметную поддержку», — подчеркнул губернатор.