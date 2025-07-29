Депутат и волонтеры доставили гуманитарную помощь жителям Курской области

Депутат городского совета Дмитрий Овчинников и волонтер Леонид Васильев организовали доставку гуманитарного груза для жителей Жуковского района Курской области, находящегося в зоне проведения специальной военной операции. Общий вес переданных товаров составил 350 кг, также был передан автомобиль «Шевроле-Нива» для нужд местных жителей, сообщила пресс-служба администрации муниципалитета.

Акция была проведена при поддержке активистов «Молодой Гвардии», которые помогли собрать необходимые вещи и организовать транспортировку. Дмитрий Овчинников лично сопровождал груз до Курской области, чтобы убедиться в его своевременной передаче адресатам.

Эта инициатива стала важным вкладом в поддержку граждан, оказавшихся в сложных условиях из-за боевых действий. Подобные акции демонстрируют солидарность и готовность общества помогать тем, кто в этом особенно нуждается. Власти и общественные организации продолжают работу по обеспечению гуманитарной помощью регионов, затронутых СВО.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отмечал, что усилия работы властей на территории должны быть направлены на то, что беспокоит людей. Так, на оперативных совещаниях обсуждаются актуальные вопросы, которые часто имеют сезонный характер.

«Усилия (властей — ред.) в то или иное время года должны быть направлены на то, что востребовано у людей, что их беспокоит», — считает Воробьев.