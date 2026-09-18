Депутат Говырин рассказал о выплатах и льготах ветеранам труда

Ветераны труда могут получать ежемесячные выплаты и компенсации расходов на жилье и коммунальные услуги. Условия и размер поддержки зависят от региона, сообщает RT .

Депутат Госдумы Алексей Говырин рассказал, что статус ветерана труда дает право на денежную поддержку и региональные льготы. Обычно гражданам назначают ежемесячную выплату и компенсируют часть расходов на жилье и коммунальные услуги.

«Размер и набор мер устанавливают власти каждого субъекта России. Право на них может возникать после назначения пенсии либо достижения установленного возраста. Иногда учитываются доход, продолжительность проживания в регионе и выбор между услугой и денежной компенсацией. Ветеранская выплата начисляется отдельно от страховой пенсии, которую Социальный фонд рассчитывает по стажу и пенсионным баллам», — добавил парламентарий.

В некоторых регионах предусмотрены выплаты взамен льготного проезда, услуг связи, лекарственного обеспечения или санаторного лечения. Для оформления обычно нужно обратиться в соцзащиту или многофункциональный центр с паспортом, удостоверением ветерана труда и реквизитами счета.

«Заявление также может быть доступно через региональный портал госуслуг. Точную сумму следует узнать по месту жительства, поскольку при переезде применяются условия нового региона», — заключил депутат.

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