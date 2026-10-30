Депутат Говырин: досрочная пенсия за январь не отменит право на индексацию

Пенсию за январь 2027 года отдельные получатели могут получить уже в декабре. Ее рассчитают по размеру на начало нового года, а право на последующую индексацию сохранится, сообщает RT .

Депутат Госдумы Алексей Говырин пояснил, что проект бюджета Социального фонда предусматривает два этапа повышения страховых пенсий в 2027 году. Первое увеличение запланировано на 1 февраля, предварительно — на 6,8%. Окончательный коэффициент уточнят после публикации итоговых данных об инфляции за 2026 год.

Второй этап намечен на 1 апреля с предварительной индексацией на 3,3%. Он касается страховой части пенсии, которую рассчитывают через стоимость пенсионного коэффициента. Фиксированную выплату по предложенной модели планируют увеличить в феврале.

По словам Говырина, итоговая прибавка будет зависеть от количества накопленных пенсионных коэффициентов и состава конкретной выплаты. Подавать заявление пенсионерам не потребуется, даже если январская пенсия поступит досрочно.

«Деньги зачислят автоматически», — заключил парламентарий.

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