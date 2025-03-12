Депутат Госумы Майданов отчитался перед избирателями городского округа Власиха

Депутат Государственной думы, член фракции «Единая Россия» Денис Майданов рассказал о принятых законах Государственной Думы и работе по поддержке военнослужащих и членов их семей. Об этом сообщила пресс-служба администрации подмосковного отделения партии.

Среди ключевых законов — расширение перечня лиц, которые могут быть признаны ветеранами боевых действий и инвалидами боевых действий, расширение трудовых прав, освобождение от ряда платежей. Кроме того, военнослужащие, воспитывающие ребенка-инвалида, смогут получить жилье вне очереди. В Московской области за подробной информацией и разъяснениями о новых мерах поддержки участники СВО и их близкие могут обратиться в филиалы Фонда «Защитники Отечества», а также в региональную и местные общественные приемные партии «Единая Россия». ️

Тема Года Защитника Отечества и поддержки участников специальной военной операции прошла красной нитью через все выступление Майданова. Будучи убежденным патриотом России, Денис Васильевич уделяет большое внимание вопросам оказания помощи фронту, патриотического воспитания молодежи, популяризации традиционных семейных ценностей, ресоциализации участников СВО, в том числе путем реализации президентской программы «Время Героев».

Депутат отметил, что очень важно, чтобы наши бойцы были уверены в том, что их семьи поддерживают и что все обязательства, взятые государством и обществом перед ними, будут выполнены.

«Неразрывность внешнего и внутреннего фронта — залог нашей общей победы. Благодарю всех, кто участвует в благотворительных сборах, занимается оказанием помощи подразделениям в зоне СВО, жителям освобожденных территорий и приграничных регионов», — прокомментировал Майданов.

Депутат подробно рассказал о своей работе в Государственной Думе, реализации народной программы и соавторстве в законодательных инициативах, сформированных в рамках реализации Послания Президента России и направленных на повышение уровня жизни населения.

«В прошлом году нами принято 564 федеральных закона, в том числе 130 направленных на поддержку защитников и членов их семей. Я являюсь соавтором 34 законопроектов, принятых в 2024 году. Это и ужесточение законов в сфере миграции, пропаганды отказа от деторождения, были внесены и утверждены положения, связанные с индексацией размеров страховых пенсий работающих пенсионеров», — рассказал депутат Государственной Думы о своем непосредственном участии в законотворческой деятельности. В первую очередь, она касается вопросов социальной сферы.

В завершение встречи Денис Майданов выразил благодарность главе городского округа Власиха Герману Потапчуку за реализацию народной программы «Единой России», а также отметил значительные изменения, произошедшие в прошлом году. По его словам, жители видят и ценят эти преобразования.

Так, к примеру, в рамках федерального проекта «Формирование комфортной городской среды» был реализован первый этап благоустройства общественной территории у контрольно-пропускного пункта № 2. В ближайшее время планируется завершить работы по реконструкции въездной стелы.

Кроме того, в текущем году в городском округе Власиха планируется начать работы по благоустройству общественной территории среднего озера, выбранной жителями в ходе всероссийского голосования за проекты благоустройства.

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев ранее призвал глав городских округов включиться в решение вопросов, имеющих важность для качества жизни, волнующих жителей.

«Глав я традиционно прошу включиться, изучив информацию по каждой территории, и взять ее в работу», — отметил Воробьев.