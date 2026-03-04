Депутат Госудумы Селезнев посетил ИК-5 ГУФСИН России по Московской области

В преддверии Международного женского дня депутат Госдумы, координатор Московского областного отделения ЛДПР Валерий Селезнев посетил исправительную колонию № 5, расположенную в г. Можайске. Он ознакомился с условиями отбывания наказания осужденных женщин, деятельностью Дома ребенка, а также провел рабочую встречу с руководством и сотрудниками ГУФСИН, сообщила пресс-служба ГУФСИН России по Московской области.

Делегацию сопровождали врио начальника ГУФСИН Вадим Голудин, заместитель начальника Лидия Скворцова, начальник МСЧ-50 ФСИН России Наталья Бернгардт, начальник ИК-5 Наталья Гурьева и сотрудники учреждения.

Валерий Селезнев, совместно с депутатом Московской областной Думы Владимиром Бутенко, поздравили сотрудниц исправительного учреждения с наступающим праздником, вручили им цветы и памятные подарки.

Затем представители делегации ознакомились с деятельностью социально-реабилитационного центра «Аврора», расположенного на территории исправительного учреждения. Также посетили Дом ребенка, где проживают и воспитываются дети осужденных женщин в возрасте до 4 лет. Начальник подразделения Лариса Карчава ознакомила гостей с условиями, созданными для детей и их мам. От Московского областного отделения партии Дому ребенка передали детские велосипеды и развивающие игрушки.

Валерий Селезнев во время встречи с осужденными ответил на интересующие их вопросы, в том числе о своих законодательных инициативах.

В завершение встречи депутат Госдумы поздравил женщин с наступающим 8 марта и вручил каждой букет тюльпанов. Женщины в свою очередь передали парламентарию картину «Надежда».