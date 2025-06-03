Депутат Госдумы заявила о пользе отмены ОГЭ для всего образования страны

Госдума начала рассматривать возможность отмены основного государственного экзамена (ОГЭ) в российских школах. По словам заместителя председателя комитета Госдумы по просвещению Яны Лантратовой, если ОГЭ действительно отменят, вся система образования в стране получит больше пользы от этого.

«Во-первых, отмена ОГЭ позволит значительно снизить колоссальное психологическое давление на учащихся. Мы видим, как стресс перед экзаменами негативно сказывается на их здоровье, эмоциональном состоянии, а порой и на истинном уровне знаний, превращая учебный процесс в гонку за баллами, а не за знаниями. Дети тратят силы на заучивание, а не на понимание, творческое осмысление материала», — рассказала депутат в разговоре со Sputnik.

Лантратова считает, что отмена ОГЭ также положительно скажется на работе учителей, которые смогут более мотивированно работать с каждым учеником и будут нацелены на фактические знания ребенка. Это позволит выстроить более доверительные отношения между участниками образовательного процесса. Более того, после отмены ОГЭ освободятся финансовые средства, которые в настоящее время тратятся на организацию экзамена. Их можно будет перераспределить на поддержку школ и модернизацию их оборудования.

«У учителей появится больше свободного времени, у детей — критического мышления, творческих способностей, навыков проектной работы, исследований, что гораздо важнее для их будущего формирования полноценной личности», — добавила депутат.