Депутат Госдумы встретился со студентами РАНХиГС в Красногорске перед Днем студента

Депутат Государственной думы РФ Сергей Колунов посетил Московский областной филиал РАНХиГС в Красногорске накануне Дня российского студенчества, чтобы поздравить студентов и преподавателей, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

В Московском областном филиале РАНХиГС в Красногорске обучается 1900 студентов по программам бакалавриата, специалитета и магистратуры. Сергей Колунов встретился с лучшими студентами и преподавателями, чтобы обсудить перспективы сотрудничества и подчеркнуть важность практической подготовки в образовательных программах.

Депутат отметил, что в Госдуме ведется работа по совершенствованию механизма целевого набора и развитию института наставничества для поддержки студентов и решения кадровых вопросов в экономике.

Сергей Колунов вручил благодарственные письма Государственной Думы преподавателям и студентам за вклад в образование, добросовестный труд и активную гражданскую позицию. Среди награжденных — Сергей Усков, Марина Подвойская, Елена Иванова, а также студенты Полина Журавлева, Саркис Джулфаян и Александр Кузнецов.

В ходе встречи депутат пожелал студентам профессионального роста и реализации планов. Также он выразил готовность выступить перед студентами с лекцией о применении теоретических знаний на практике.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил о важности привлечения кадров в образовании и здравоохранении.

«Еще раз подчеркиваю, тема кадров также в сфере образования выходит на очень заметные позиции. Лучшая моя рекомендация вам и главам уже сейчас задуматься, <…> какие мероприятия мы можем предложить для того, чтобы удержать лучших врачей. <…> Наша задача: чтобы были конкретные результаты на каждой территории», — подчеркнул Воробьев.