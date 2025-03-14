Депутат Госдумы встретился с ветеранами СВО в Шаховской

Депутат Государственной Думы Сергей Колунов провел встречу с бойцами, которые вернулись с передовой и стали членами Ассоциации ветеранов СВО, написал парламентарий в своем Telegram-канале.

В Подмосковье Ассоциация ветеранов СВО работает больше месяца, но уже 400 человек вступили в ее ряды.

Задача Ассоциации — обеспечить вниманием и защитить интересы ребят, которые возвращаются в мирную жизнь. Поддержать как с трудоустройством, так и проконсультировать по вопросам вплат, медицинской реабилитации.

«На совместной с главой муниципалитета Замиром Гаджиевым встрече рассказал Героям о законодательной работе Думы по поддержке участников СВО и их семей. Всего с начала спецоперации „Единой Россией“ и другими парламентскими фракциями принято 124 закона, из них 33 — в течение 2024 года! Несмотря на созданный правовой каркас, не останавливаемся. В текущем году это — жилищные вопросы (продолжаю добиваться ипотеки для участников СВО), расширение льгот и трудовых гарантий», — сообщил Колунов.

Все вопросы, озвученные мужчинами, включая помощь с восстановлением после небоевого увечья, депутат взял в работу.

«В ближайшее время встречусь с зампредом правительства — министром здравоохранения Подмосковья Максимом Забелиным, руководителем филиала фонда „Защитники Отечества“ Ольгой Ермаковой. Найдем решение и обязательно поддержим наших людей», — добавил Колунов.

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев ранее заявил, что в регионе начали работу по оказанию поддержки участникам спецоперации и их семьям с самого первого дня.

«И изначально работаем одной командой. Это позволяет точно знать, что прежде всего является важным и необходимым для решения вопроса семьи или человека, выполняющего служебный долг. Все проблемы, которые возникают, мы видим в режиме 24/7», — добавил Воробьев.