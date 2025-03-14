Депутат Госдумы встретился с трудовым коллективом ОАО Хлебпром

Депутат Госдумы Сергей Колунов провел встречу с трудовым коллективом ОАО Хлебпром, где обсудил работу Госдумы по поддержке бизнеса в условиях санкционных ограничений: продление лицензий, льготы для IT, мораторий на плановые неналоговые проверки, кредитные каникулы и другие меры, которые с 2022 года в виде законов выходят, в том числе, по инициативе «Единой России», сообщил парламентарий в своих социальных сетях.

Торгово-производственная компания ОАО Хлебпром была основана еще в 1982 году. Сегодня предприятие входит в число ведущих российских производителей кондитерского рынка, насчитывает более 4167 сотрудников и включает четыре производственные площадки, одна из которых — в Волоколамске.

«Напомнил, что в осеннюю сессию 2024 года мы приняли федеральный бюджет на 2025–2027 гг., обеспечивающий необходимыми средствами, в том числе, поддержку отечественного бизнеса. Текущий год объявлен Президентом Владимиром Путиным Годом защитника Отечества. Мы сделаем особый акцент на законодательной работе по поддержке защитников России и их семей, по реализации задач, поставленных Главой государства в этом направлении», — уточнил Колунов.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщал, что в регионе важна качественная работа парков, в этом вопросе все имеет значение: удобные парковки, прокаты, работающие туалеты, малый бизнес.

«Мы с главами, с жителями встречаемся в разных местах и, согласитесь, что запрос на то, что мы благоустраиваем, очень большой», — отметил Воробьев.