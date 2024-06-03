Депутат Госдумы встретился с семьями героев-участников СВО в Шаховской

«Расскажу о двух, на мой взгляд, особенно важных моментах, которые мы обсудили. Первое. Нашим бойцам, прибывающим домой в отпуск или по ранению, необходима комплексная психологическая реабилитация. Об этом говорят и родственники военнослужащих, и сами военные. Работа в округе уже ведётся, и мы её поддержим — психологи из центра „Забота“ будут приезжать в Шаховскую и общаться с Героями, способствовать их плавному возвращению к мирной жизни», — поделился Колунов.

По словам депутата, высокую эффективность в борьбе с беспилотниками показали охотничьи ружья. «Дробь не оставляет дронам ни шанса на дальнейшую работу. Однако, так как ружья охотничьи, их закупка в регулярные части не производится, передача от волонтеров также невозможна. Это как раз вторая тема, которую мы затронули в ходе встречи», — отметил народный избранник.

«На площадке Госдумы мы обязательно проработаем правовой механизм, который позволит передавать ружья в зону проведения спецоперации», — заключил он.

В ежегодном обращении к жителям Московской области губернатор Андрей Воробьев обратил особое внимание на важность помощи участникам специальной военной операции и их семьям.

«Сегодня особая роль у наших военных, которыми мы гордимся, и за которых каждый из нас переживает. Благодарен, что каждый житель старается внести свою лепту. В Подмосковье и школьники, и старшее поколение собирают гуманитарную помощь, участвуют в оснащении и укомплектовании всем тем, что важно для наших военных. Но особая задача лежит на нас в той части, чтобы оказать внимание семьям, которые ждут наших ребят», — сказал Андрей Воробьев.