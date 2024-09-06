Депутат Госдумы Вячеслав Фомичев провел мониторинг избирательных участков в Мытищах

Депутат Госдумы Вячеслав Фомичев сообщил, что посетил избирательные участки № 1676 и № 1688, расположенные в школе № 6 в городском округе Мытищи.

Вячеслав Фомичев уделил внимание общению с жителями, наблюдателями и членами участковых избирательных комиссий. Он отметил, что выборы проходят в штатном режиме, с соблюдением всех необходимых требований безопасности. Это свидетельствует о высоком уровне организации и ответственности всех задействованных сторон.

«В Мытищах работает 101 участок для голосования. Выборы проходят в штатном режиме с соблюдением всех требований безопасности. Каждый неравнодушный мытищинец должен исполнить свой гражданский долг и сделать выбор в пользу будущего развития округа!» — поделился Вячеслав Фомичев.

Выборы продлятся три дня — с 6 по 8 сентября. Все это время избиратели смогут проголосовать не только очно, но и дистанционно.

Кроме этого, депутатский корпус всех уровней, по поручению секретаря Московского областного отделения «Единой России», Председателя Мособлдумы Игоря Брынцалова, все три дня голосования находится на территории своих избирательных округов, проверяют участки, общаются с участковыми комиссиями.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил, что дистанционное электронное голосование позволяет, не выходя из дома, обсудить с семьей и близкими свой выбор.

«Высокая явка в том числе обусловлена тем, что современные элементы голосования, в том числе электронного голосования, позволяют тебе, не выходя из дома, за ужином или за обедом со своей семьей, близкими обсудить и соответственно сделать свой выбор. <…> Очевидно, что это дает процент явки, это очень хорошо, выше легитимность», — сказал Воробьев.