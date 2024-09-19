Депутат Госдумы Толмачев рассказал о работе комитета по молодежной политике

Депутат Государственной думы Александр Толмачев рассказал о работе комитета по молодежной политике в рамках нового национального проекта «Молодежь и дети». По его словам, сейчас главная задача для парламентариев — это законодательное обеспечение национального проекта. Об этом сообщает пресс-служба депутата.

«В рамках проекта мы будем сопровождать молодую личность на всех этапах ее становления. Для этого нашим комитетом будет подготовлен целый пакет законопроектов», — отметил Толмачев.

Парламентарий рассказал о мерах по расширению института наставничества. В осенней сессии Государственной думы комитетом по молодежной политике будет предложен законопроект о стимулировании наставников дополнительными выплатами.

«Недавно мы проводили работу по возрождению института наставничества. Теперь важно сделать так, чтобы наставников становилось все больше», — сказал депутат.

Также он упомянул о развитии волонтерского и донорского движения.

«Волонтеры в последнее время получили большую поддержку государства. И теперь мы считаем, что доноры должны быть приравнены к волонтерам и получать те меры поддержки, которые уже нами заложены», — добавил Толмачев.

Была затронута и тема студенческого жилья. Один из важнейших вопросов — жилье для студенческих семей. У пар нет возможности устроить совместный быт, отдельное жилье семье студентов предоставляют в порядке исключения, а если появляется ребенок, все проблемы обостряются в разы.

«Мы считаем, что молодые семьи должны создаваться уже в студенческое время, и у них не может быть проблемы в виде крыши над головой. Законодательно хотим закрепить понятие молодой студенческой семьи, а также порядок предоставления отдельных комнат в общежитиях таким семьям», — рассказал парламентарий.

По его словам, законопроекты комитета по молодежной политике, касающиеся студенческих общежитий, будут способствовать развитию института семьи и улучшению демографической ситуации страны.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отмечал, что усилия работы властей на территории должны быть направлены на то, что беспокоит людей. На оперативных совещаниях обсуждаются актуальные вопросы, которые часто имеют сезонный характер.

«Усилия (властей – ред.) в то или иное время года должны быть направлены на то, что востребовано у людей, что их беспокоит», — считает Воробьев.