Депутат Госдумы Толмачев провел серию отчетов перед жителями округа Пушкинский

Депутат Государственной думы, член фракции «Единая Россия» Александр Толмачев провел серию отчетов о депутатской работе за 2024 год в городском округе Пушкинский, сообщает пресс-служба депутата.

Депутат встретился с педагогами музыкальной школы, коллективом здравоохранения, преподавателями МБОУ СОШ № 7, а также инициативными жителями в городской библиотеке Ивантеевки.

По словам Александра Толмачева, главная цель депутатов фракции «Единая Россия» в Государственной Думе на текущий момент — это выполнение Народной программы партии, которая четвертый год успешно реализуется посредством формирования и выполнения государственных и муниципальных программ.

Как отметил парламентарий, в 2024 году были сделаны важные шаги в направлении поддержки учителей, воспитателей, преподавателей и развития образования в Подмосковье. В частности, с 1 января 2025 года была проиндексирована заработная плата всех педагогов региона.

Кроме того, депутат Государственной Думы подчеркнул, что для повышения качества и доступности медицинской помощи важным направлением является открытие новых поликлиник. Эта работа проводится в рамках народной программы партии «Единая Россия».

«На территории округа Пушкинский строится одна детская поликлиника на проезде Розанова и 4 объекта находятся в стадии капитального ремонта, в числе которых корпус № 5 (старый роддом), главный корпус № 2, взрослая поликлиника в Пушкине, поликлиника № 9 в Ивантеевке», — сообщил Александр Толмачев.

«Единая Россия» ведет большую работу, чтобы ни одна семья ни осталась без внимания. На площадках 53-х местных общественных приемных партии не только выдают гуманитарную помощь, но и оказывают правовую и психологическую поддержку. За депутатами Подмосковья закреплены 19 268 семей, в том числе 5 692 семьи военнослужащих-контрактников.

«Все наши действия направлены на сплочение вокруг Президента, поддержку наших ребят и их семей. Мобилизованные, контрактники, добровольцы и их семьи — в нашем поле зрения ежедневно. От чуткого внимания и личного посещения — до работы над важными законопроектами», — прокомментировал Александр Толмачев.

Губернатор Московской области Андрей Воробьев поручил членам правительства региона и главам горокругов внимательно относиться к поручениям жителей и их обращениям по разным вопросам.

«Прошу серьезно отнестись к уязвимым и чувствительным местам, которые беспокоят жителей. Я очень надеюсь, что у каждого есть все необходимые ресурсы для того, чтобы в этот период, по-своему сложный, мы прошли с весьма заметными переменами», — сказал глава региона.