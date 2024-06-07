Депутат Госдумы Толмачев организовал экскурсию для подмосковных ветеранов

Первая поездка состоялась зимой этого года, теперь же щелковские ветераны посетили экспозицию «Битва за Москву. Первая Победа», которая была приурочена к 80-й годовщине Московской битвы в Великой Отечественной войне 1941–1945 годов и посвящается памяти защитников города.

В экскурсии приняло участие более 40 человек. Для них администрация Щелкова организовала транспорт до «Музея Победы», предоставив комфортабельный современный автобус. Ветераны могли осмотреть более 1 700 экспонатов, среди которых личные вещи генерал-лейтенанта Ефремова, генерала Доватора, участников народного ополчения. На выставке также были представлены более 5 тыс. фотографий, документов и справочных материалов.

После ознакомления с экспозицией экскурсанты погуляли на Поклонной горе и изучили представленную там трофейную технику.

«Я постоянно на связи с нашими ветеранами — не только в Щелкове, но и во всем Подмосковье. Оказываю адресную помощь, поздравляю с важными праздниками. Невозможно не откликнуться на их просьбы, поскольку это поколение отстояло нашу страну и обеспечило наше будущее, поэтому мы с радостью организовали экскурсию в «Музей Победы». Уверен, это не последняя их поездка, и мы сделаем такие визиты традицией. Большое спасибо гидам за интересный рассказ о героическом прошлом нашей страны», — отметил депутат Государственной думы, заместитель секретаря Московского областного регионального отделения партии «Единая Россия» Александр Толмачев.

По словам участников, экскурсия прошла хорошо и принесла множество позитивных эмоций. Ветераны смогли окунуться в атмосферу тех лет и даже узнать новую информацию.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отметил, что на русской земле до сих пор многое напоминает о событиях Великой Отечественной войны.

«Здесь было пролито много крови бойцами нашей армии, партизанами, местными жителями во время оккупации. Все понимаем, что патриотический настрой и уважение к героям сегодня важны как никогда. Мы стараемся поддерживать бойцов <…>, направлять им самую современную технику, амуницию. Заботимся о родных и близких, которые переживают за них дома. И наша задача — продолжать строить, ремонтировать, обновлять инфраструктуру наших городов, чтобы бойцы по возвращении с передовой видели перемены к лучшему и знали, что все было не зря», — сказал губернатор.