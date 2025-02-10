Депутат Госдумы Терентьев провел прием жителей в Реутове

Уже традиционно к депутату обратились не только жители Московской области и Москвы, Брянска. Обсудили программу создания рабочих мест для инвалидов, а также санаторно-курортное лечение и реабилитацию людей с ограниченными возможностями здоровья. Все заявители в ходе встречи получили развернутые консультации.

«Кто-то из обратившихся не смог приехать лично, поэтому общались по телефону. Очень часто к нам обращаются с просьбами о помощи в реабилитации инвалидов и граждан пожилого возраста. В ходе встреч обозначаем возможные варианты решения, которые в дальнейшем детально прорабатываются. По итогам приемаподготовили документы для обращения в компетентные органы. Стараемся помогать и решать такие запросы совместно с коллегами из социальной защиты и здравоохранения», — отметил Михаил Терентьев.

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Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев ранее призвал глав городских округов включиться в решение вопросов, имеющих важность для качества жизни, волнующих жителей.

«Глав я традиционно прошу включиться, изучив информацию по каждой территории, и взять ее в работу», — отметил Воробьев.