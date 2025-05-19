Депутат Госдумы Сергей Колунов провел прием жителей Солнечногорска

Совместно с секретарем местного отделения партии Константином Михальковым и председателем муниципального Совета депутатов Мариной Веремеенко обсудили поддержку семьи Героя-участника специальной военной операции, а также благоустройство территорий.

«Екатерина Алексеевна, мать нашего защитника, обратилась с жилищным вопросом. Администрация вопрос в работу взяла, а мы обязательно проконтролируем его исполнение. Гуманитарной помощью подразделение бойца также поддержим. Ильгиз Ринатович, неравнодушный житель деревни Головково, пришёл с предложением обустроить спортивную площадку для игры в волейбол и футбол. Администрация определит место для её установки в ближайшую неделю, затем будет определяться источник финансирования. Эту тему также беру на контроль», — рассказал Сергей Колунов.

Подробнее узнать о работе общественных приемных «Единой России» в Московской области и записаться на встречу с депутатом можно по телефону 8(495)106-05-50.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявлял, что цифровизация позволяет людям с удобством получать государственные услуги, обращаться к властям, не выходя из дома. Перевод услуг в «цифру» дает возможность обеспечить комфорт для жителей региона.

Глава региона также отметил, что в области стоит задача обеспечить стабильность и выполнение всех тех приоритетных направлений, которые жители Подмосковья ожидают от властей.