сегодня в 13:40

Депутат Госдумы Саралиев: Россия вернула 38 тел военных в ходе обмена с Украиной

Депутат Госдумы РФ, представитель парламентской координационной группы по вопросам военной операции Шамсаил Саралиев заявил, что в ходе обмена с украинской стороной Москва вернула 38 тел российских военнослужащих, сообщает РБК .

«Обмен проходит силами министерства обороны РФ. <…> 250 тел отдали, 38 вернули», — сказал Саралиев.

Как сообщает Mash, обмен телами погибших военнослужащих произошел в районе КПП «Колотиловка» на территории Белгородской области.

В ближайшее время все тела будут опознаны и переданы родственникам военнослужащих для захоронения.