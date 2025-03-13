Депутат Госдумы Роман Терюшков провел прием жителей в Котельниках

На площадке местной общественной приемной партии «Единая Россия» в Котельниках провел личный прием граждан депутат Государственной Думы Роман Терюшков. Об этом сообщила пресс-служба подмосковного отделения партии.

На прием обратилась Анна Сергеевна с личной просьбой помочь участнику специальной военной операции. Ее супруг, заключивший контракт с Минобороны, столкнулся с трудностями при получении положенной ему единовременной выплаты.

«Военнослужащий не только принимает участие в специальной военной операции, но и активно поддерживает своих боевых товарищей. На нужды армии он передал свой личный автомобиль, который используют для эвакуации раненых бойцов с линии боевого соприкосновения и подвозят продовольствие. Мы остаемся на связи с Анной, обязательно разберемся в ситуации и окажем необходимую помощь», — отметил Роман Терюшков.

Подробнее узнать о работе общественных приемных «Единой России» в Московской области и записаться на встречу с депутатами всех уровней можно по телефону 8(495)106-05-50.

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев ранее призвал глав городских округов включиться в решение вопросов, имеющих важность для качества жизни, волнующих жителей.

«Глав я традиционно прошу включиться, изучив информацию по каждой территории, и взять ее в работу», — отметил Воробьев.