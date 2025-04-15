Депутат Госдумы Роднина провела тематический прием по вопросам ЖКХ в Химках

Депутат Госдумы Ирина Роднина провела тематический прием по вопросам ЖКХ в Химках, передает пресс-служба администрации муниципалитета.

На вопросы жителей помогали отвечать специалист по праву Татьяна Бурмистр, представители Адвокатской палаты Московской области, а также сотрудник управления ЖКХ по городскому округу Химки Екатерина Саберова.

Аркадий Газарян обратился по вопросу неисправного домофона. В его доме недавно провели замену устройств, но домофон быстро вышел из строя. Ирина Роднина делегировала решение вопроса специалистам управления ЖКХ. На ближайшей выездной проверке установят причину поломки и заменят неработающее устройство.

Мария Доровских обратилась к депутату с проблемой протечки крыши. Заявительница проживает на последнем этаже дома по улице Родионова. Ирина Роднина зафиксировала обращение химчанки и сразу же договорилась о том, что главный инженер управляющей компании проведет осмотр межпанельных швов, выявит проблемные участки и устранит течь.

Ольга Литнецкая попросила провести дератизацию в доме № 25 по улице Лавочкина. Депутат дала подробные разъяснения, а профильные специалисты, присутствующие на приеме предоставили график дератизации по указанному адресу.

Супруга военнослужащего СВО Ольга Моцупан обратилась к депутату по вопросам вступления в наследство. Юрист Татьяна Бурмистр составила пошаговый алгоритм действий для заявителя.

«Всего на прием обратились 7 человек. На все вопросы были даны исчерпывающие ответы, а также озвучены оптимальные варианты решений», — отметила депутат Госдумы.