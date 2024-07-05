Депутат Госдумы рассказал о создании центра помощи раненным бойцам СВО в Приморье

Первый заместитель председателя комитета Госдумы по экономической политике, ответственный секретарь бюро высшего совета «Единой России» Денис Кравченко рассказал, что по подобию реабилитационного центра в Подмосковье создадут центр помощи раненным бойцам СВО в Приморье, передает пресс-служба партии.

«В настоящее время в России резко возросла потребность в комплексном оказании качественных услуг медико-социальной реабилитации инвалидов, а также в современных технических средствах реабилитации. В связи с проведением Специальной военной операции количество людей, нуждающихся в срочном первичном протезировании и комплексной реабилитации, включая медицинскую, медико-техническую, психологическую, социальную и социально-бытовую адаптацию, выросло критически.

Кроме того, мы фиксируем рост количества людей, которым требуются протезы нижних конечностей на 40% за период 2022–2023 годов. Тенденция к росту данного показателя продолжается. В сложившейся ситуации, по инициативе Высшего совета Партии «Единая Россия» врегионах страны ведется большая работа по созданию кластеров комплексной реабилитации.

Большой вклад здесь вносят Москва и Московская область, где выстроены современные системы реабилитации и абилитации инвалидов, такие как Лечебно-реабилитационный центр в Вороново (с. Вороново, Троицкий административный округ г. Москвы) или Центр социально-медицинской реабилитации инвалидов и ветеранов боевых действий «Ясенки» (д. Ясенки, Московская область).

Первым пилотным проектом в Московской области стал инновационный центр протезирования и реабилитации в Коломне, рассчитанный на 500 человек в год, аналогов которому в стране еще нет.

Запустить центр в работу всего за 3 месяца позволило то, что он создавался на базе уже имеющихся производственных мощностей.

С учетом опыта, полученного при создании реабилитационного центра в Коломне, планируется создание аналогичного центра и в Приморском крае.

В настоящее время для жителей региона крайне затруднена доступность специализированной помощи, особенно растет потребность в прохождении реабилитации участников Специальной военной операции. Сейчас в Приморском крае проживают более 280 инвалидов из числа участников СВО.

С целью оперативного и эффективного оказания всесторонней помощи гражданам, получившим инвалидность вследствие военной травмы, ввиду специфических особенностей, в структуре такого учреждения будут созданы отделения специализированной высокотехнологичной медицинской реабилитации, изготовления протезно-ортопедических изделий, включая высокофункциональное протезирование.