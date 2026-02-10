Депутат Госдумы проверил ход благоустройства Стахановского озера в Павлово-Посадском округе

сегодня в 14:03

9 февраля депутат Государственной Думы от Единой России Геннадий Панин совместно с главой Павлово-Посадского городского округа Денисом Семеновым провел инспекцию хода работ по благоустройству озера Стахановское в Электрогорске Павлово-Посадского городского округа, сообщает пресс-служба администрации муниципалитета.

В ходе рабочей поездки парламентарий и руководитель муниципалитета ознакомились с текущим этапом реализации проекта. Старт работ в зимний период имеет важное практическое значение.

«Из-за снежной зимы ожидается сильный разлив озера весной. Чтобы не ждать, пока вода уйдет, строители уже провели демонтажные работы. Сейчас идет подготовка основания под будущую спортивную площадку и устройство насыпи для сдерживания половодья», — пояснили в ходе проверки.

При разработке проекта были учтены пожелания жителей, поступившие после первого этапа благоустройства. В частности, особое внимание уделено освещению территории.

Завершить все работы планируется к 30 мая — ко Дню празднования 80-летнего юбилея города Электрогорска.

Ранее губернатор региона Андрей Воробьев рассказал, что население Московской области увеличилось на 1,6 млн человек за последние 10 лет.

«Развитие во всех сферах должно соответствовать такому темпу роста населения. Это, конечно, требует современных, умных подходов, профессиональных исполнителей», — рассказал Воробьев в ходе своего ежегодного обращения к жителям Московской области.