Депутат Госдумы провел прием граждан в Реутове

С 10 по 14 марта в Московской области проходит неделя приемов «Единой России» по трудовым вопросам. Встречи с жителями на площадках региональной и 53-х местных общественных приемных партии проводят депутаты всех уровней, передает пресс-служба партии.

Прием в региональной общественной приемной Председателя партии Д. А. Медведева провел депутат Госдумы Отари Аршба при участии представителей Адвокатской палаты Московской области. К парламентарию обратились жители Щелковского городского округа, Балашихи и Королёва.

«Сегодня помимо трудовых вопросов, помогали жителям разбираться и с другими проблемами. Совместно с коллегами из Адвокатской палаты провели правовые консультации, разобрали вопросы, связанные с ЖКХ и обсудили развитие городской инфраструктуры. Также в ходе приема поступило несколько законотворческих инициатив», — рассказал Отари Аршба.

Подробнее узнать о работе общественных приемных «Единой России» в Московской области и записаться на встречу с депутатом можно по телефону 8(495)106-05-50.

Губернатор Московской области Андрей Воробьев во время своего ежегодного обращения к жителям отметил, что в городах региона не должны работать УК, которые «валяют дурака» и не удовлетворяют запросы жителей.

«Мы считаем, что те компании, которые позволяют себе «валять дурака», работать в городах не должны, потому что 26% жалоб на ЖКХ – это как раз на работу управляющих компаний», – сказал Воробьев.

Глава региона также рассказал о проработке закона, который позволит жителю в электронном виде голосовать за УК, оценивать ее работу.