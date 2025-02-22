Депутат Госдумы предложил создать в РФ департамент по проблеме одиночества

Депутат ГД Чернышов предложил создать в РФ департамент по проблеме одиночества

Вице-председатель Госдумы Борис Чернышов предложил создать в стране в структуре Минздрава отдельный департамент, который занимается проблемой одиночества, сообщает RT .

Он направил обращение с соответствующей инициативой на имя министра здравоохранения РФ Михаила Мурашко. Депутат отметил, что в стране растет проблема одиночества.

«Одиночество — одна из ключевых причин широкого спектра психологических и физиологических заболеваний, и его последствия требуют системного подхода на государственном уровне», — пояснил парламентарий.

По его словам, новый департамент будет заниматься разработкой и реализацией комплексных мер по уменьшению уровня одиночества среди россиян. Также он может координировать программы профилактики и т. д.

Ранее в Госдуме предложили обязательно аккредитовывать практикующих психологов. Чернышов высказал уверенность, что такой подход поможет снизить число непрофессионалов и укрепить доверие общества к психологии.