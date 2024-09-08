Депутат Госдумы посетил избирательные участки в ДК им Чкалова в Щелкове

В рамках своего марафона по избирательным участкам Щелкова Депутат Госдумы Александр Толмачев посетил избирательные участки в Доме культуры имени Валерия Павловича Чкалова, передает пресс-служба партии «Единая Россия».

Визит запомнился не только качественной проверкой, но и необычным компаньоном депутата — большим плюшевым медведем.

Александр Толмачев призвал местных жителей Щелкова активно участвовать в выборах, отмечая, что формируемый Совет депутатов будет вместе с другими депутатами и жителями реализовывать народную программу.

«Я всех приглашаю на избирательные участки сделать свой выбор. Потому что тот Совет, который мы сейчас формируем, будет вместе с нами воплощать народную программу в жизнь, и важно, чтобы все планы, цели, амбициозные задачи, которые мы перед собой ставим вместе с новым Советом депутатов, воплотились в жизнь. Так что все на выборы, все на участки, делайте свой выбор!» — поделился Александр Толмачев.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев подчеркнул, что каждому избирателю должно быть удобно.

«Я очень надеюсь, что все необходимые мероприятия по организации голосования <…> будут реализованы, обеспечены. Каждому избирателю должно быть удобно прийти проголосовать или сделать это дистанционно», — подчеркнул губернатор.