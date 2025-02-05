Депутат Госдумы Полякова провела отчет о результатах работы перед молодежью Реутова

Алла Полякова рассказала о своей работе в Государственной Думе, реализации Народной программы «Единой России» и, конечно, об общественных приемных в Подмосковье. В общей сложности Госдума в 2024 году приняла 564 федеральных закона. Приоритетом оставалась реализация Послания Президента Федеральному Собранию.

«В период проведения отчетной кампании всегда стараюсь адаптировать выступление под конкретную аудиторию. С молодыми людьми остановились подробнее на поддержке волонтерского движения. Для ребят это актуально — многие из них состоят в „Молодой Гвардии“ или других общественных объединениях. С 2024 года в Российской Федерации действуют законы о дополнительных мерах государственной поддержки, включающие освобождение волонтеров от уплаты НДФЛ за гранты, компенсацию расходовна медицинские услуги и обучение.Также введена новая форма поддержки добровольцев — они могут быть награжденыунифицированным нагрудным знакомпо аналогии с донорами», — рассказала Алла Полякова.

Говоря об итогах 2024 года Алла Полякова отметила социальную ориентированность принятых законопроектов.

«Приоритетными направлениями для Государственной Думы остаются вопросы поддержки семей и защиты детей, установления дополнительных гарантий участникам СВО, пенсионерам и инвалидам. В числе значимых социально ориентированных законов можно выделить продление до 2030 года программы семейной ипотеки с льготной ставкой 6% по инициативе нашего Президента Владимира Путина. Программа пользуется большим спросом, с ее помощью свои жилищные условия улучшили более 900 тысяч семей по всей России. Таким образом, льготная ставка по ипотеке для жителей Подмосковья по-прежнему составит 6%, а первоначальный взнос — 20%», — прокомментировала депутат.

Также депутат рассказала о разработанном и принятом федеральном бюджете на будущую трехлетку — 2025 год и плановый период 2026–2027 годов. Для страны это важный документ, который и обеспечит социальные гарантии: увеличение материнского капитала, индексацию пенсий и социальных пособий, меры поддержки участников специальной военной операции и членов их семей. Также в бюджете предусмотрены средства на строительство новых школ, детских садов, больниц и учебных учреждений.

«За прошлый год мы приняли 130 федеральных законов, направленных на поддержку наших защитников и членов их семей. Среди них: расширение перечня лиц, которые могут быть признаны ветеранами боевых действий и инвалидами боевых действий, расширение трудовых прав, освобождение от ряда платежей. Кроме того, военнослужащие, воспитывающие ребенка-инвалида, смогут получить жилье вне очереди. В Московской области за подробной информацией и разъяснениями о новых мерах поддержки участники СВО и их близкие могут обратиться филиалы Фонда „Защитники Отечества“, а также в Региональную и Местные общественные приемные партии „Единая Россия“. Очень важно, чтобы наши бойцы были уверены в том, что их семьи поддерживают и что все обязательства, взятые государством и обществом перед ними, будут выполнены», –резюмировала парламентарий.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отмечал, что усилия работы властей на территории должны быть направлены на то, что беспокоит людей. Так, на оперативных совещаниях обсуждаются актуальные вопросы, которые часто имеют сезонный характер. «Усилия (властей — ред.) в то или иное время года должны быть направлены на то, что востребовано у людей, что их беспокоит», — считает Воробьев.