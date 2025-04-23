Депутат Госдумы Панин оказал помощь участнику СВО из Шатуры

На прием в Общественную приемную партии «Единая Россия» в Шатуре пришел ветеран боевых действий. Николай подписал контракт в сентябре 2023 года, передает пресс-служба партии.

Через год, в ноябре 2024 года, в ходе выполнения боевых задач Николай получил минно-взрывное ранение груди, живота и ног. В госпитале оказали всю необходимую помощь, но сейчас требуется помощь нейрохирурга. Не проходит болевой синдром.

«Из анамнеза медосмотра: „Неконсолидированный оскольчатый перелом передней и задней дуги С1 позвоночника со смещением костного отломка“. Оперативно подключились к решению вопроса. Уже завтра Николая ждет на прием заведующий отделения нейрохирургии Мытищинской клинической больницы, чтобы обсудить план дальнейшего лечения и восстановления», — рассказал депутат Госдумы Геннадий Панин.

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев ранее отметил, что помощь участникам военной спецоперации и их семьям является долгом для Московской области.

«Наша задача, чтобы все программы, которые мы принимаем, работали, чтобы вы чувствовали нашу поддержку», — сказал Воробьев.