Депутат Госдумы отчитался о депутатской работе в 2024 году перед администрацией Шаховской

Депутат Госдумы Сергей Колунов отчитался о депутатской работе в 2024 году перед администрацией Шаховской, поделился парламентарий в своих соцсетях.

«Рассказал о поддержке военнослужащих — приоритетной теме на протяжении последних трех лет Вместе неравнодушными жителями за прошедшие 12 месяцев мы отправили порядка 40 тонн гуманитарной помощи в зону проведения СВО и в новые регионы, помогли с ремонтом дома семье участника спецоперации из Истры. Продолжил свою работу наш Центр помощи СВО „Забота“, а уже с этого года запустилась Ассоциация ветеранов СВО Московской области, сопредседателем которой я выступаю», — уточнил он.

В прошлом году большое внимание было уделено контролю строительства и капремонта объектов образования в рамках народной программы. В 120 округе прошел мониторинг ремонтных работ в четырех школах общей мощностью 3169 учащихся (СОШ № 1 в Шаховской, Костровской СОШ в Истре, Лицее № 1 и СОШ № 5 в Солнечногорске) и держали на контроле строительство ещё шести образовательных учреждений на 7425 мест (Павловской СОШ в Истре, СОШ в солнечногорской д. Голубое, образовательных центров «Лидер», «Сабурово», «Отрада» и «Полет» в Красногорске).

«В Шаховской мы совместно с главой округа Замиром Гаджиевым контролировали еще и капремонт в доме культуры села Белая Колпь», — добавил Колунов.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщал, что в регионе важна качественная работа парков, в этом вопросе все имеет значение: удобные парковки, прокаты, работающие туалеты, малый бизнес.

«Мы с главами, с жителями встречаемся в разных местах и, согласитесь, что запрос на то, что мы благоустраиваем, очень большой», — отметил Воробьев.