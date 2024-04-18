Депутат Госдумы Отари Аршба встретился с жителями Подмосковья

В Московской области стартовала неделя приемов по ЖКХ. Тематические встречи пройдут с 15 по 19 апреля включительно на площадках приемных партии, сообщила пресс-служба подмосковного отделения политической партии.

Депутат Государственной Думы Отари Аршба провел прием граждан в региональной общественной приемной «Единой России» в Реутове.

Помимо вопросов ЖКХ в ходе встречи рассмотрели обращения о благоустройстве детской игровой площадки в детском саду Рузы, просьбу о материальной поддержке, а также жалобу жительницы Реутова на некорректное поведение соседей. Все вопросы взяты в работу на контроль депутата.





«Основная тема недели — вопросы жилищно-коммунальной сферы, но наши граждане обращаются и с вопросами личного характера, и с социально значимыми. Все заявители получают необходимые консультации и разъяснения. Сложные вопросы требуют дополнительной проработки с представителями городских администраций и профильных организаций», — рассказал Отари Аршба.

Подробнее о работе общественных приемных «Единой России» в Московской области можно узнать по телефону: 8(495)106-05-50.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отмечал, что усилия работы властей на территории должны быть направлены на то, что беспокоит людей. Так, на оперативных совещаниях обсуждаются актуальные вопросы, которые часто имеют сезонный характер.

«Усилия (властей — ред.) в то или иное время года должны быть направлены на то, что востребовано у людей, что их беспокоит», — считает Воробьев.