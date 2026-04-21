Депутат Госдумы обсудил в Химках подготовку ко Дню Победы

Встреча депутата Госдумы Дениса Кравченко с активистами «Молодой Гвардии Единой России» прошла 20 апреля в Химках. Участники обсудили подготовку ко Дню Победы и реализацию патриотических инициатив в округе, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

Активисты представили программу предстоящих мероприятий. В нее вошли акции по приведению в порядок памятников и мемориалов, поздравления ветеранов, участие в возложениях цветов, мотопробегах, концертах и других городских событиях. Отдельное внимание стороны уделили совместной работе в рамках партийного проекта «Историческая память».

Встреча стала отправной точкой для дальнейшего взаимодействия. Участники договорились координировать усилия и утвердили план патриотических акций в Химках до конца года.

«День Победы — это не просто дата, это живая память, которую важно сохранять и передавать следующим поколениям. В Химках мы видим сильное, неравнодушное молодежное движение, готовое брать на себя ответственность и делать реальные дела. Поддержка таких инициатив — наш общий приоритет», — подчеркнул Денис Кравченко.

К празднику в округе подготовили около 50 мероприятий. Запланированы памятные митинги, выставки, концерты в парках и домах культуры, спортивные турниры, мастер-классы и уроки мужества в школах. Центральными событиями станут большой концерт и спектакль «Дороги Победы» в театре «Наш дом» с участием ветеранов и представителей военных династий.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев в ходе встречи подмосковной молодежи с известным исполнителем SHAMAN поблагодарил юношей и девушек за их активную позицию.

«Вы все люди активные неравнодушные и с разного возраста очень активно вовлечены в патриотическую работу своих городов и школ. Мы с вами встречались в разных ситуациях, и всегда это заслуживает уважения. Потому что свое личное время и силы вы тратите на то, чтобы помогать тем, кто оказался в сложной ситуации. И я хочу вас за это поблагодарить. Спасибо», — обратился Воробьев к собравшимся.