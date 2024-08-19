Депутат Госдумы объяснила свои слова о живущих «где-то в Бирюлево»

Депутат Роднина: я не знаю, что там — за Третьим транспортным кольцом

Депутат Госдумы Ирина Роднина подчеркнула, что у нее, как у коренной жительницы Москвы, вся жизнь сосредоточена в центре города. По ее словам, ввиду этой причины она не знает, что происходит за Третьим транспортным кольцом, сообщает «Абзац» .

Ранее Роднина в разговоре с журналистом Sport24 заявила, что для нее столица заканчивается Третьим транспортным кольцом. Законодатель недоумевала, «зачем ехать и жить где-то в Бирюлево», добавляя, что в таких местах человека «будут радовать» только московские прописка и пенсия.

Парламентарий прокомментировала свое высказывание, отметив, что многие россияне проживают в разных регионах страны. Она также призналась, что является коренной москвичкой и «не знает, что там — за Третьим кольцом».

«Вообще, большая часть населения у нас живет по всей территории страны, правильно? Вот и все, исходите из этого», — заключила Роднина.